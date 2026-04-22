Santa Marinella, è crisi nera di fine campionato • Terzo Binario News

Non solo manca la vittoria ma ora il Santa Marinella sta anche giocando male.

Un dato oggettivo visto che ad ammetterlo, dopo la sfida di Cerveteri, sono società, tecnico e direttore sportivo.

«Un brutto Santa Marinella – scrivono dal sodalizio – ha ceduto il passo al più motivato Cerveteri. Nel primo tempo gara bloccata con poche occasioni da ambo le parti. Si recrimina per un tocco di mano in area, valutato involontario dal direttore di gara e per un’azione in contropiede.

A peggiorare la situazione , l’espulsione al 30’ di Altamura per doppia ammonizione. Nella ripresa il gol cerite di testa da calcio d’angolo, dieci minuti più tardi la legge non scritta del ‘gol sbagliato gol subito’ con Tabarini che colpisce il corpo del portiere di casa in uscita e sul capovolgimento di fronte la palla arriva nell’area santamarinellese, il portiere rossoblù esce in presa ma scivola lasciando la palla all’attaccante verdazzurro che insacca.

Le parole del mister santamarinellese Daniele Fracassa: «Un’altra domenica negativa per noi. Io e la società ci tenevamo tantissimo a fare risultato, per riscattare da una parte quello che era successo questa estate in Coppa Italia (l’eliminazione all’inizio della competizione infrasettimanale, ndc) e poi anche perché tornavo allo stadio Galli da ex. Purtroppo questo periodo negativo non vuol passare: dopo trenta minuti, siamo rimasti in dieci per l’espulsione di Altamura e lì i piani di gioco sono saltati. Il Cerveteri ha messo in campo anima e cuore per conquistare l’intera posta in palio, perché per loro conquistare i tre punti di oggi, avrebbe significato la salvezza aritmetica o quasi. Adesso c’è da alzare la testa comportarsi in modo professionale fino alla fine, questo è il mio pensiero in questa fase conclusiva della stagione. Non dobbiamo mollare, i momenti negativi nel calcio ci sono e possono durare anche per periodi lunghi, ma gli uomini si vedono quando si naviga nelle grosse difficoltà come sta capitando ora al Santa Marinella».

Il commento del direttore sportivo rossoblù Stefano Di Fiordo: «Una partita condizionata dall’espulsione alla mezzora del primo tempo. Gara equilibrata, nella quale ci sono state azioni pericolose per noi e per loro. Nel secondo tempo abbiamo subito gol da calcio d’angolo e la seconda rete subita è stata un vero e proprio infortunio. La squadra deve saper reagire deve trovare quel vigore agonistico che nelle ultime partite sta venendo a mancare. Capisco che non è facile quando si gioca senza avere obiettivi però dobbiamo riprendere a fare risultato per chiudere con dignità il campionato».