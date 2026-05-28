Nasce la Consulta Permanente per la Disabilità alla Asl Roma 3 • Terzo Binario News

Nella sede di Casal Bernocchi la prima riunione costitutiva dell’organismo

La sede della ASL Roma 3 di Casal Bernocchi ha ospitato ieri pomeriggio il primo incontro che ha siglato la nascita della “Consulta Permanente per la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari”.

Luogo di incontro per una partecipata analisi e confronto sulle tematiche correlate a tutto ciò che ruota intorno alle persone con disabilità.

La riunione ha visto l’elezione alla presidenza della Consulta di Gabriella Schina, vicepresidente è stata eletta Emanuela Borin.

Il nuovo organo si occuperà, tra le diverse cose, della promozione e interazione con i referenti istituzionali del Comune di Fiumicino, dei Municipi X, XI e XII di Roma Capitale nonché i presidenti delle tre consulte per la disabilità, per la corretta applicazione delle normative vigenti; dell’elaborazione di proposte operative e di indirizzo per il miglioramento dei servizi sociosanitari e l’istituzione di nuovi; di ricerche, studi e organizzazione convegni e dibattiti su temi di interesse generale.

Alla prima riunione era presente Laura Figorilli, Direttore Generale della ASL Roma 3: “Si tratta di un importante segnale della grande attenzione che la nostra Azienda riversa quotidianamente con continuità verso le tematiche della disabilità. E lo facciamo con lo strumento del confronto e della partecipazione certi che più sensibilità, più progettualità possano rappresentare il modo migliore, nella condivisione, di offrire i servizi più adeguati capaci di costruire una società più inclusiva e attenta ai diritti di tutte le persone. Il confronto e la partecipazione favoriscono l’ascolto delle esigenze reali delle persone con disabilità facendo nascere iniziative concrete per il miglioramento della qualità della vita, dell’autonomia e della piena partecipazione sociale”.

Durante la seduta è stato esaminato anche il regolamento operativo che nel corso delle attività della Consulta potrà essere suscettibile di modifiche in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi.

Ieri pomeriggio erano presenti anche Giuseppina Maturani, delegata del Sindaco di Roma Capitale, Antonio Bray, Direttore Sanitario ASL Roma 3, Daniela Sgroi, Direttore del Dipartimento della Funzione Territoriale della ASL Roma 3, Rosanna Clementi, Dirigente Responsabile UOSD Riabilitazione e Disabilità Adulti ASL Roma 3, Loredana Gigli, Dirigente UOC Professioni Sanitarie della Riabilitazione ASL Roma 3, Giampaolo Imparato, Direttore UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adoloscenza ASL Roma 3, Roberto Morello, referente del progetto Tobia-Dama della ASL Roma 3, Antonio Miglietta, Referente budget di salute ASL Roma 3, Angela Paparella, Funzionaria Assessorato Servizi Sociali Comune di Fiumicino, Denise Lancia, Assessore Politiche Sociali e Pari Opportunità Municipio X, Giulia Fainella, Assessore politiche centralità della Persona Municipio XI, Alessia Salmoni, Vice Presidente Municipio XII, Emanuela Borin, Presidente della Consulta Municipale per la Disabilità Municipio X, Andrea Di Veroli, Presidente della Consulta Municipale per la Disabilità Municipio XI, Gabriella Schina, Presidente della Consulta Municipale per la Disabilità Municipio XII.