Le Guardie Zoofile EARTH di Roma sequestrano due cani Pitbull in presunto stato di abbandono • Terzo Binario News

Rinvenute carcasse di animali in decomposizione in un’area dismessa nei pressi di uno sfascio in via Togliatti nel V Municipio

Secondo quanto accertato nel corso dell’intervento, la segnalazione riferiva della presenza di alcuni cani custoditi all’interno dell’area e di carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione nella parte retrostante della struttura. Considerata la gravità della situazione, le Guardie Zoofile EARTH hanno immediatamente organizzato un servizio urgente di verifica.

L’operazione è stata coordinata dal responsabile delle Guardie Zoofile EARTH, Carmine Levato, insieme ai dirigenti Alessandra Busillo e Daniele D’Annibale, che hanno rintracciato e convocato sul posto il titolare dell’area, ottenendo il consenso all’accesso.

Durante il sopralluogo, le guardie hanno rinvenuto le carcasse di una volpe e di alcuni gatti, in evidente stato di putrefazione e presumibilmente presenti sul posto da almeno dieci giorni. Dai primi accertamenti, gli animali sarebbero stati verosimilmente aggrediti dai cani presenti nell’area.

I due pitbull, secondo quanto rilevato dagli operatori intervenuti, risultavano lasciati per lunghi periodi in condizioni di sostanziale abbandono. Per tale ragione si è proceduto al sequestro degli animali, successivamente trasferiti presso il canile sanitario competente per gli accertamenti veterinari e comportamentali del caso.

Parallelamente, le Guardie Zoofile EARTH stanno svolgendo ulteriori approfondimenti in merito al taglio delle orecchie di entrambi i cani. Sul punto è stata prodotta documentazione veterinaria attestante che l’intervento sarebbe stato effettuato a causa di pregresse lesioni. Tuttavia, la circostanza è attualmente oggetto di verifiche.

«Pur prendendo atto dell’esistenza di certificazioni veterinarie – dichiarano da EARTH – riteniamo necessario svolgere ogni approfondimento utile. Il fatto che entrambi i cani abbiano subito il taglio delle orecchie rappresenta una circostanza che merita particolare attenzione e verifica, anche nell’interesse della tutela del benessere animale e del rispetto della normativa vigente».

EARTH ODV ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e repressione dei maltrattamenti sugli animali, invitando i cittadini a continuare a segnalare situazioni di degrado, abbandono o possibile sofferenza animale alle autorità competenti e alle guardie zoofile operanti sul territorio.

Le Guardie Zoofile EARTH di Roma hanno sequestrato due cani di razza pitbull rinvenuti in presunto stato di abbandono all’interno di uno sfascio dismesso situato lungo via Palmiro Togliatti, nel V Municipio della Capitale, a seguito di una segnalazione pervenuta all’associazione.

Secondo quanto accertato nel corso dell’intervento, la segnalazione riferiva della presenza di alcuni cani custoditi all’interno dell’area e di carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione nella parte retrostante della struttura. Considerata la gravità della situazione, le Guardie Zoofile EARTH hanno immediatamente organizzato un servizio urgente di verifica.

L’operazione è stata coordinata dal responsabile delle Guardie Zoofile EARTH, Carmine Levato, insieme ai dirigenti Alessandra Busillo e Daniele D’Annibale, che hanno rintracciato e convocato sul posto il titolare dell’area, ottenendo il consenso all’accesso.

Durante il sopralluogo, le guardie hanno rinvenuto le carcasse di una volpe e di alcuni gatti, in evidente stato di putrefazione e presumibilmente presenti sul posto da almeno dieci giorni. Dai primi accertamenti, gli animali sarebbero stati verosimilmente aggrediti dai cani presenti nell’area.

I due pitbull, secondo quanto rilevato dagli operatori intervenuti, risultavano lasciati per lunghi periodi in condizioni di sostanziale abbandono. Per tale ragione si è proceduto al sequestro degli animali, successivamente trasferiti presso il canile sanitario competente per gli accertamenti veterinari e comportamentali del caso.

Parallelamente, le Guardie Zoofile EARTH stanno svolgendo ulteriori approfondimenti in merito al taglio delle orecchie di entrambi i cani. Sul punto è stata prodotta documentazione veterinaria attestante che l’intervento sarebbe stato effettuato a causa di pregresse lesioni. Tuttavia, la circostanza è attualmente oggetto di verifiche.

«Pur prendendo atto dell’esistenza di certificazioni veterinarie – dichiarano da EARTH – riteniamo necessario svolgere ogni approfondimento utile. Il fatto che entrambi i cani abbiano subito il taglio delle orecchie rappresenta una circostanza che merita particolare attenzione e verifica, anche nell’interesse della tutela del benessere animale e del rispetto della normativa vigente».

EARTH ODV ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e repressione dei maltrattamenti sugli animali, invitando i cittadini a continuare a segnalare situazioni di degrado, abbandono o possibile sofferenza animale alle autorità competenti e alle guardie zoofile operanti sul territorio.