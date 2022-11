Nasce il Sue a Santa Marinella, lo Sportello per l’Edilizia online • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale punta alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio di Edilizia Privata ed Urbanistica e con delibera di Giunta n. 165 del 06-10-2022 avvia lo Sportello Unico per l’Edilizia online (SUE).

Il nuovo servizio sarà attivo a partire dal 1 dicembre 2022, in via informatica, per la presentazione delle pratiche previste dal Testo Unico sull’edilizia, le quali dovranno pervenire esclusivamente attraverso il portale dedicato www.impresainungiorno.gov.it , diversamente qualunque invio alternativo con pratiche allegate non sarà preso in considerazione.

“Siamo molto soddisfatti – affermano il sindaco Avv. Pietro Tidei e l’assessore all’Urbanistica, Avv. Roberta Gaetani – per aver introdotto un sistema al passo con i tempi.

Nonostante le mille difficoltà il Comune di Santa Marinella potrà proseguire verso la digitalizzazione degli uffici comunali per un’adeguata informatizzazione. Procedimento che entrerà nel culmine quando potremo disporre dei fondi del PNRR, grazie ai quali abbiamo presentato progetti ad hoc”.

L’amministrazione sta lavorando affinché a breve anche la presentazione delle pratiche inerenti il settore del Demanio sia informatizzata, in modo tale che utenti e professionisti possano procedere con un unico percorso.

“Ringraziamo tutti gli Uffici ed il responsabile del Settore dell’Urbanistica, l’Architetto Claudio Gentili, per il costante e massimo supporto ad ogni miglioramento nella gestione dei procedimenti amministrativi, frutto di un continuo confronto ed una proficua sinergia con la parte politica – aggiunge l’assessora Gaetani – e iInoltre il portale dedicato al SUE è già conosciuto dai professionisti del territorio, poiché già utilizzato per il caricamento delle pratiche SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Il sindaco Tidei e l’assessora Gaetani invitano i tecnici del territorio ad un incontro con gli Uffici il 23 novembre alle ore 12 presso l’aula consiliare di via Cicerone 25, prima del formale avvio dello Sportello Unico per l’Edilizia on line attivo dal 1 dicembre.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei