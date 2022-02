"Narrazioni sulla maternità", sala gremita per il primo incontro della Fidapa Civitavecchia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Sala “Giusy Gurrado” alla Fondazione Ca.Ri.Civ gremita, soprattutto di donne ma non solo, venerdì pomeriggio.

L’occasione era il primo dei tre incontri organizzati dalla Sezione FIDAPA BPW – Italy di Civitavecchia, in collaborazione con l’Associazione Book Faces. “Narrazioni sulla maternità” racconta di diversi modi di essere madre, attraverso la presentazione di tre scrittrici.

La prima ad intervenire è stata Maddalena Vianello che, presentata e affiancata da Caterina Battilocchio, ideatrice del progetto, e Claudia Pescatori, entrambe socie Fidapa, ha parlato delle varie tappe del suo viaggio nella PMA, Procreazione medicalmente assistita. Percorso che per lei si è concluso felicemente, con la nascita di un maschietto.

Ma nel suo libro “In fondo al desiderio”, la Vianello ha raccolto l’esperienza di altre nove donne, diverse fra loro per ceto, orientamento sessuale, mezzi economici che però hanno accettato di buon grado di confidarsi, per essere di aiuto ad altre e fare rete. Componendo quello che è stato definito un “caleidoscopio” di storie e soprattutto di epiloghi. Perchè non sempre i tentativi – pochi o tanti che siano – si concludono con una maternità.

L’autrice, che lavora nel campo delle Pari opportunità, rispondendo alle domande, ha mostrato una preparazione a tutto campo della questione relativa alla PMA, e non solo per la sua personale esperienza, ma anche per averla “studiata” in maniera approfondita da punto di vista giornalistico. Nell’intervento, la Vianello spesso ha parlato di “femminismo” e di ciò che il termine significhi al giorno d’oggi, dopo quelle che furono le battaglie degli anni ’70.

E’ stato certamente un incontro interessante e intenso che in poco più di un’ora ha sollevato il velo di confusione che ammanta il tema della fecondazione assistita, non senza toccare molti aspetti della maternità e di come viene vissuta. Quasi a chiusura la lettura di un breve brano del libro, affidato alla voce di Rita Busato.

Ad introdurre l’incontro era stata la presidente della Fidapa locale, Maria Cristina Ciaffi: “Riteniamo utile parlare di un argomento molto poco affrontato – ha detto, fra l’altro -. Per secoli le donne sterili sono state “ripudiate” in quanto considerate malfunzionanti e quindi inutili. Poco è cambiato al riguardo, se pensiamo ai sensi di colpa e di inadeguatezza che le stesse donne provano”.

Non sono mancati i saluti della “padrona di casa”, Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ che ha intitolato una sala proprio alla Gurrado, fra le fondatrici della Fidapa cittadina. E poi quelli dell’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli che ha portato il saluto del sindaco di Civitavecchia ErnestoTedesco.

In sala, oltre alle molte socie civitavecchiesi, anche quelle della sezione di Tolfa, con la presidente Giuseppina Esposito.

Prossimo appuntamento con le “Narrazioni sulla maternità” sarà il 18 marzo, ancora un venerdì, stessa ora stesso posto. Interverrà la scrittrice Tea Ranno che parlerà del suo libro “Terramarina”.