Narcos equadoregni beccati a Civitavecchia dal cane-finanziere Milton • Terzo Binario News

Due cittadini ecuadoriani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un controllo presso il casello autostradale di Civitavecchia.

Fermati per un controllo da una pattuglia del locale Gruppo, i due cittadini hanno fornito risposte vaghe e contraddittorie alle domande dei finanzieri, insospettendo i militari che hanno quindi deciso di svolgere un’ispezione più approfondita al loro veicolo.

Determinante l’intervento del cane antidroga Milton, che ha immediatamente segnalato la presenza di hashish rinvenuto sotto il sedile del passeggero.

La sostanza, suddivisa in panetti del peso di oltre un chilogrammo, è stata sequestrata.

I due uomini, di 30 e 31 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, trasferiti presso la casa circondariale “Borgata Aurelia”.

L’operazione rientra nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari; per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.