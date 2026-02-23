Via il semaforo sulla Braccianese fra Allumiere e Civitavecchia, partono i lavori di Città Metro • Terzo Binario News

Per il restringimento del km 31+650, cantiere aperto 120 giorni

Domani, 24 febbraio 2026, inizieranno i lavori di sistemazione e messa in sicurezza sulla SP / A Braccianese Claudia al km 31+650, nel comune di Allumiere. Con l’approvazione del progetto esecutivo si è proceduto all’affidamento dei lavori, che avranno una durata massima di 120 giorni, salvo imprevisti.

Il tratto interessato dai lavori sarà parzializzato, con istituzione del senso unico alternato. Una volta completato l’intervento, si procederà al ripristino del manto stradale.

“Si tratta di un intervento complesso che ha richiesto una fase preliminare di progettazione particolarmente approfondita, che ha incluso indagini geologiche e geotecniche oltre all’individuazione dei sottoservizi, ovvero le infrastrutture interrate per la fornitura di servizi pubblici come reti idriche, elettricità, gasdotti e linee dati. I lavori dureranno circa 4 mesi, salvo condizioni meteo avverse e altri fattori non prevedibili. Nonostante le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire la sicurezza di tutte le nostre strade, sia per la manutenzione ordinaria che per interventi straordinari, Città metropolitana fa il massimo per risolvere tempestivamente le diverse criticità in cui versano gli oltre 2000 km di strade che abbiamo di nostra competenza, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini e la percorribilità”.

Lo dichiara Manuela Chioccia, delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma Capitale.