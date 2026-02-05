Napoli celebra l’eccellenza gastronomica: Daniele Orieti di Allumiere conquista l’Arcimboldo d’Oro e i Tre Pennelli alla XIII Edizione del Festival Artisti del Gusto • Terzo Binario News

Lunedì 2 febbraio 2026, il Teatro Totò di Napoli, nel cuore del quartiere San Lorenzo, ha ospitato la XIII Edizione del Festival Artisti del Gusto de L’Arcimboldo, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama enogastronomico nazionale. L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione con oltre 600 professionisti del settore food tra chef, pizzaioli, pasticcieri, mastri fornai e aziende di eccellenza.

Nella suggestiva cornice del teatro dedicato al Principe della Risata Antonio De Curtis, Angela Merolla, direttrice del magazine L’Arcimboldo e ideatrice della manifestazione, ha aperto ufficialmente la cerimonia, affidando poi la conduzione a Edda Cioffi, al giornalista enogastronomico Federico Mazza e alla partecipazione speciale di Angelo Iannelli nei panni dell’iconico Pulcinella.

Il premio prende ispirazione dal celebre pittore cinquecentesco Giuseppe Arcimboldo, simbolo dell’unione tra arte e cibo. La statuetta ufficiale, dal design moderno e stilizzato, è stata realizzata dal 3D Artist Francesco Conte (frankwy.com) ed è oggi uno dei riconoscimenti più ambiti nel settore enogastronomico.

Durante la serata sono stati premiati numerosi chef stellati Michelin e pizzaioli storici con oltre cento anni di tradizione familiare, autentici custodi della cultura gastronomica italiana. In questo contesto di altissimo livello si è distinto Daniele Orieti, imprenditore della ristorazione e proprietario del ristorante “Le Cantine del Cardinale” di Allumiere, che ha ottenuto il massimo riconoscimento della guida: la Statuetta Arcimboldo d’Oro accompagnata dai Tre Pennelli.

Un risultato che segna una tappa fondamentale nel suo percorso professionale. Lo scorso anno Orieti aveva già conquistato due Pennelli e la statuetta Arcimboldo, mentre quest’anno ha raggiunto il vertice assoluto della valutazione, confermando una crescita costante e strutturata.

Dal palco del Teatro Totò, visibilmente emozionato, Daniele Orieti ha dichiarato:

“Questo premio rappresenta anni di sacrifici, passione e amore per il nostro lavoro. Ricevere l’Arcimboldo d’Oro e i Tre Pennelli è un onore enorme, soprattutto in mezzo a grandi nomi della cucina italiana. È un riconoscimento che dedico al mio team, alla mia famiglia e a tutti coloro che ogni giorno credono nel progetto del ristorante Le Cantine del Cardinale, nel borgo di Allumiere in provincia di Roma, nei pressi di Civitavecchia.

Ringrazio anche Cantine Nae per aver scelto di accompagnarmi in questo percorso di qualità e identità territoriale.”

A rendere ancora più significativo il traguardo raggiunto è stata infatti la presenza dello sponsor ufficiale Cantine Nae, azienda vinicola che ha sostenuto Orieti condividendone i valori legati all’eccellenza produttiva, al territorio e alla cultura del vino.

L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento sono state curate dall’agenzia INES EVENTI – Event Planner, che ha valorizzato gli spazi del Teatro Totò con una regia elegante e allestimenti scenografici capaci di esaltare l’atmosfera celebrativa della serata.

La XIII Edizione del Festival Artisti del Gusto de L’Arcimboldo si conferma così come uno degli appuntamenti più autorevoli del settore, capace di riunire le migliori eccellenze italiane e internazionali e di premiare chi, come Daniele Orieti, contribuisce ogni giorno a raccontare l’Italia attraverso il gusto, la tradizione e l’innovazione.