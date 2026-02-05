Maltempo: 55 interventi da gennaio sulle strade di Città Metro, lavori ad Anguillara dopo le frane • Terzo Binario News

A seguito degli eventi meteorologici che si sono verificati dall’inizio di gennaio e tuttora in corso, le strade provinciali di competenza di Città metropolitana sono state interessate da numerosi danneggiamenti e situazioni di pericolo, in particolare frane e smottamenti, interruzioni stradali, buche, ostruzione di presidi idraulici, presenza di fango e detriti sulla carreggiata, e ulteriori danneggiamenti sono emersi nelle giornate successive agli eventi.

L’ente metropolitano è prontamente intervenuto e continua ad intervenire per rimuovere i pericoli e ripristinare la percorribilità in condizioni di sicurezza su ogni arteria interessata.

Gli interventi svolti fino ad ora hanno interessato 55 strade dislocate in 73 comuni metropolitani, affidati alle ditte titolari di accordi quadro per la manutenzione ordinaria, e 11 sono state le procedure di urgenza avviate. A questi interventi, dovranno poi aggiungersi gli ulteriori lavori per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza.

Nelle ultime ore, di particolare rilievo sono state le criticità che hanno interessato le strade nei comuni di Nazzano, Anguillara. Ad Anguillara, in particolare, si è resa necessaria la chiusura temporanea della S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I – che collega il paese a Trevignano e il dipartimento viabilità di Città Metropolitana si è immediatamente attivato. I lavori, iniziati questa mattina, sono in fase avanzata e andranno avanti fino a completamento. A Nazzano il cantiere è partito martedì scorso ma la complessità dell’intervento necessita di tempi più lunghi. A Grottaferrata si è immediatamente ripristinata la viabilità dopo lo smottamento verificatosi in via di Sant’Anna. Oggi sono stati completamente liberati i tratti stradali nel comune di Labico, di Rocca Priora e di Montecompatri dove erano avvenuti movimenti franosi. Rimosso a Colleferro, sulla Strada Provinciale 600 Dir, un albero che aveva interrotto la viabilità.

“Tecnici e cantonieri continuano a monitorare la situazione con il supporto della Polizia metropolitana, considerata la continua evoluzione dello stato dei luoghi – dichiara la Consigliera delegata alla viabilità Manuela Chioccia che in queste ore ha seguito da vicino i sopralluoghi nelle strade interessate – Grazie agli Uffici del Dipartimento Viabilità e Mobilità della Città metropolitana per il proficuo lavoro svolto in queste ore di emergenza, che hanno coinvolto molti dei nostri Comuni. Garantiremo la messa in sicurezza e la riapertura di tutte le strade interessate nei tempi tecnici previsti sulla base di tutte le risorse finanziarie a disposizione. Consapevoli dei gravi disagi di questi giorni dovuti a agenti atmosferici particolarmente intensi ribadiamo l’impegno ad intervenire con la massima celerità dell’Ente metropolitano”.

