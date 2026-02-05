Santa Marinella, Alessio Manuelli è il candidato sindaco per i Moderati • Terzo Binario News

All’esito degli incontri e dei confronti programmatici che si sono fino ad oggi svolti, il gruppo civico Moderati per S. Marinella e S. Severa è pronto a tirare le prime conclusioni con l’intento di offrire alla cittadinanza una proposta politica chiara e nell’interesse della comunità.

In tal senso questa aggregazione civica (Gruppo Civico) si presenta oggi alla cittadinanza con una fisionomia chiara, forte di un’unità interna mai messa in discussione e di una visione condivisa per il futuro del nostro territorio. In un panorama politico sempre più frammentato, tale condizione rappresenta non solo un valore, ma una garanzia di stabilità per l’amministrazione che verrà.

Siamo un insieme di cittadini nato dal confronto democratico e che si è cementato sulla volontà di agire per il bene comune. La nostra forza risiede nella capacità di fare sintesi, mettendo da parte i personalismi per dare priorità a un progetto collettivo che metta Santa Marinella e Santa Severa al centro dell’agenda politica.

In vista delle prossime consultazioni amministrative, riteniamo che il perimetro attuale debba evolversi. È il momento di aprire le porte a quelle forze civiche, sociali e politiche che fino ad oggi sono rimaste al di fuori del percorso comune, ma che ne condividono i valori di fondo.

Non solo, quindi, semplici alleanze elettorali, ma una convergenza di idee, progetti e programmi, che dovranno essere gestiti attraverso un metodo nuovo, basato necessariamente sulla condivisone e sulla capacità di coinvolgere nel governo cittadino energie, competenze e passioni, oltre ogni steccato.

In tal senso occorre, che nel metodo di gestione del governo cittadino, ci sia una reale inversione di tendenza, che punti a confrontarsi senza pregiudizi con la comunità cittadina nelle sue diverse forme organizzative (associazioni, comitati, movimenti). La politica è l’arte dell’incontro, ed è nell’incontro con le persone che troveremo la forza per rinnovare il nostro territorio.

La nostra missione si riassume in una sfida ambiziosa: riportare lo straordinario nell’ordinario.

Perché il rischio è quello di perdersi in grandi promesse irrealizzabili, dimenticando che la qualità della vita si misura anche sul quotidiano. Ciò significa ascolto, tornare tra la gente, nei quartieri e raccogliere le istanze reali per trasformarle in delibere.

Manutenzione costante, decoro urbano e servizi efficienti. Diversamente le opere faraoniche corrono il rischio di diventare cattedrali nel deserto. Riteniamo che l’amministrazione che verrà, dovrà essere concretamente il vero alleato dei residenti, dei villeggianti, dei turisti, dei commercianti e delle imprese locali.

Santa Marinella e Santa Severa hanno bisogno di una guida sicura, capace di ascoltare e disponibile ad innovare. I Moderati per S. Marinella e S. Severa sono pronti a guidare questo processo, offrendo la propria disponibilità a chiunque voglia costruire, con serietà, coraggio e passione il futuro della nostra comunità.

Il percorso di apertura ed ascolto avviato dal gruppo civico dei Moderati sta portando i primi, significativi frutti. Dai recenti tavoli di confronto con le forze civiche e sociali del territorio, è scaturita una forte unità di intenti su quale dovrà essere il futuro, ad esempio, della Passeggiata a Mare e del Castello di Santa Severa: temi per noi irrinunciabili.

Quando l’obiettivo è il bene comune, le soluzioni si possono trovare. L’allargamento della coalizione deve procedere su basi programmatiche solide: chi sceglie di camminare insieme sceglie un progetto chiaro per il rilancio definitivo del nostro territorio. (Santa Marinella e Santa Severa).

In tal senso, siamo pronti a mettere a disposizione della città una proposta autorevole e credibile per la carica di Sindaco: il Dott. Alessio Manuelli. Una proposta che non nasce da logiche di spartizione, ma dalla individuazione di una figura che incarni il principio del dialogo e del confronto leale; un candidato sindaco che sappia rappresentare e onorare l’Istituzione comunale.

Il candidato che riteniamo possa fare la differenza risponde a tre requisiti che noi giudichiamo essenziali:

– Attitudine all’Ascolto: una figura che conosca e viva il territorio, capace di stare tra la gente e di riportare il Comune a essere la “casa di tutti”.

– Conoscenza della macchina comunale e capacità di utilizzare le risorse economiche a disposizione.

– Profilo moderato, capace di fare sintesi tra le diverse anime della coalizione e di dialogare con le istituzioni superiori (Città Metropolitana, Regione e Governo).

Un Sindaco che sappia dedicarsi alla programmazione del futuro, senza distogliere lo sguardo dalle necessità e dai bisogni quotidiani.

I Moderati per S.Marinella e S.Severa