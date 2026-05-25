Terno al Lotto da 18mila euro beccato a Fiumicino • Terzo Binario News

Lazio a segno con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 22 e sabato 23 maggio a Roma e provincia, come riporta Agipronews, vinti oltre 83mila euro: il colpo più alto regionale arriva nella Capitale, sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore di 25.475 euro in via di Torre Morena, seguiti da un terno di 18mila euro centrato a Fiumicino in via Formoso e da un ambo da 12.500 euro, indovinato sempre a Roma in viale del Campo Boario.

Da segnalare, ancora a Roma, tre ambi e un terno da 9.750 euro in via della Massa Calciana e due terni – entrambi da 9mila euro – realizzati a Cerveteri in via Furbara Sasso e Fiumicino in via della Torre Clementina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 532 milioni di euro da inizio 2026.