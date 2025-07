Cover band di Raf e Tozzi e la comicità di Pablo e Pedro: tre serate speciali nell’Estate di Valcanneto • Terzo Binario News

Appuntamento da venerdì 25 a domenica 27 luglio: apre la rassegna, l’omaggio ai Pink Floyd. Ingresso gratuito

“E…state a Valcanneto”: è questo il titolo della rassegna di spettacoli che si terrà nelle serate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio a Valcanneto presso il Pallone Geodetico di Via Scarlatti. Tre appuntamenti speciali organizzati dal Comitato di Zona locale con il Patrocinio e supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri.

Ad aprire la rassegna, nella serata di venerdì 25 luglio, saranno i giovani e bravi musicisti della “There Was a Band”, con uno straordinario omaggio ad una delle band più influenti e rivoluzionarie della storia della musica mondiale, i Pink Floyd.

Sabato 26 luglio invece, sarà il turno di una serata cover di due mostri sacri della musica cantautorale italiana, ovvero Raf e Tozzi.

Domenica 27 luglio il gran finale, con lo spettacolo comico di Pablo e Pedro, una vita sul palcoscenico, una vita di risate e divertimento.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ed avranno inizio alle ore 21:15. Dalle ore 20:30 invece, apriranno gli stand gastronomici.

“Un tris di serate davvero da non perdere – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri – dove musica internazionale, grandi classici italiani e comicità si intrecceranno. Una rassegna quella proposta dal Comitato di Zona di Valcanneto che come Assessorato ho scelto fortemente di voler sostenere e promuovere, proprio per offrire degli appuntamenti di intrattenimento anche nella Frazione. Il programma è di grande qualità e soprattutto è in grado di poter soddisfare un pubblico davvero ampio, con spettacoli che certamente abbracceranno un grande consenso. L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito”.