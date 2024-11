Musica e non solo a Bracciano, il "Daniela Barra Trio" protagonista di "Jazz in Salotto" • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Una serata davvero piacevole quella di giovedì a Bracciano, perfetto mix di buona musica, ottimo cibo e ambiente confortevole, con un tocco di arte.

L’appuntamento era al “Salotto Belvedere”, un locale, ricavato da un’antica abitazione del centro storico braccianese, con travi a vista e camino, che i proprietari Gioia e Domenico hanno voluto proprio come un accogliente e caldo salone di una casa, arredato con mobili e suppellettili di recupero. “”Al mobilio viene data una seconda vita, come pure a piatti e stoviglie acquistati da associazioni che salvano la vita ad animali meno fortunati – spiega la coppia, anche nella vita -. Siamo cuochi dell’Alleanza Slow Food. Per i nosti menù ci facciamo ispirare dalle offerte giornaliere del mercato locale, puntando sulla tradizione italiana ma siamo aperti anche alle innovazioni. E questo vale sia per la carta dei vini che per quella delle birre artigianali. Però noi abbiamo pensato questo posto come un luogo di ritrovo, di socializzazione dove ci si possa nutrire anche di cultura, di arte e di musica”.

Infatti, al momento, appese alle pareti della sala principale (c’è anche una splendida terrazza vista lago) ci sono le opere di un gruppo di illustratrici locali, nelle scorse settimane sono state ospitate presentazioni di libri, senza dimenticare i concerti di numerosi artisti professionisti di fama internazionale.

Come è appunto il “Daniela Barra Trio”, gruppo di recente formazione che sta sempre più trovando l’affiatamento giusto nelle loro esibizioni. L’altra sera in “Jazz in Salotto”, la cantante e i suoi due compagni musicisti hanno “cucinato” una variegata colonna sonora ai commensali, aprendo con un classico italiano di Bruno Martino come “Odio l’estate” chiudendo col bis della “Vie en rose” di Edith Piaf, passando per brani in inglese o spagnolo, omaggiando grandi voci come Peggy Lee, Billie Halliday, Frank Sinatra.

Napoletana, ora trasferitasi a Manziana, dopo una vita in giro per l’Italia e il mondo, la poliedrica Daniela Barra, perfomer, attrice e cantante, in questa avventura è accompagnata da Giuseppe Fontana, romano, alla chitarra solista e armonica, appassionato di blues che ha fondato il trio. E da Albert Gadomski, alla chitarra ritmica, è un musicista oriolese influenzato dalle ritmiche afro-cuban, creole e caraibiche del jazz delle origini.

Come ha raccontato Gioia, l’incontro del “Salotto” con il trio è stato davvero originale. “Con Albert mi vedo spesso portando a spasso i nostri cani ad Oriolo, dove viviamo, e parlando ho saputo che era un musicista. Daniela un giorno si è affacciata al locale proponendosi, dato che noi ospitiamo eventi – ha spiegato l’altra sera -. Solo in un secondo momento ho saputo che del gruppo faceva parte anche Albert: evidentemente era destino che si esibissero qui!”.