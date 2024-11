Frammenti di sacro, presentazione ‘Bracciano sottosopra’ alla chiesa del cimitero • Terzo Binario News

Il sasso che schizzò su un cipresso e la chiesa che risorse dopo le bombe. Il sacrificio di Udino Bombieri e i ricordi di Nerina. La Società operaia di mutuo soccorso e i cento personaggi illustri del Famedio.

Il cimitero di Bracciano è un luogo che vive di storie, che adesso le fa rivivere ai cittadini grazie a un percorso sonoro. Si chiama “Bracciano sottosopra”, si può seguire nei QR Code all’interno del cimitero o negli audio geolocalizzati con l’App Loquis, presto disponibile anche sul sito Internet del Museo civico di Bracciano.

Il progetto, realizzato dal Museo civico in collaborazione con l’associazione Ti con Zero che ha curato testi e allestimento, è stato finanziato dal Comune di Bracciano e da Città Metropolitana di Roma capitale, che ha sostenuto le spese per la presentazione.

Il percorso sonoro sarà presentato sabato 2 novembre 2024 alle 11 presso la chiesa del cimitero. Dopo una breve introduzione dell’assessore alle Politiche culturali è previsto il concerto ‘Le Voyage’ con Monica Limongelli al flauto, Ornella Bartolozzi all’arpa e il soprano Sarah Agostinelli; un viaggio interiore tra brani di tradizione inglese e irlandese e con musiche di Bach, Debussy e altri. Seguiranno la lettura dei ‘Sepolcri’ di Ugo Foscolo a cura di Gianpiero Nardelli, poi il direttore del Museo civico e Fernanda Pessolano introdurranno e mostreranno il progetto.

La partecipazione è libera.