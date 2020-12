Municipio I, Alfonsi-Vincenzoni: "Raggi tutela il Campidoglio e lascia i lavoratori Atac nel guano" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Anche quest’anno assistiamo al fallimento del piano storni del Campidoglio, con un sistema laser concentrato prevalentemente su Palazzo Senatorio e con una situazione disastrosa per la presenza del guano nelle aree limitrofe. Ancora più grave se si tiene conto della denuncia dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in Atac sulle condizioni nelle quali è costretto a lavorare personale in servizio presso il capolinea Termini con “l’aria irrespirabile, maleodorante nonché la pavimentazione scivolosa con possibili rischi sia per il personale operante che per l’utenza”.

Abbiamo chiesto un intervento immediato da parte di Ama e ci associamo alle reiterate richieste dei lavoratori che giustamente reclamano interventi di pulizia periodici, atti a garantire i corretti livelli di igiene e sicurezza nell’area del capolinea Termini”.

Così in una nota Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio Roma I Centro e Anna Vincenzoni, Assessora all’Ambiente del Municipio Roma I Centro.