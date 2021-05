Mtb Santa Marinella protagonista nell'endurance di Viterbo - Terzo Binario News

I Campionati Nazionali Csi Endurance, abbinati alla Sei Ore dell’Ecologia tenutasi a Viterbo, arridono all’Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini.

Presso la località Le Fornaci è stato disegnato un tracciato a circuito di 6,5 km intorno a una discarica rinaturalizzata all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’energia rinnovabile. Grande prova da parte della squadra maschile composta da mini team di tre elementi ciascuno: meglio di tutti ha fatto il terzetto capitanato da Gianfranco Mariuzzo, Ludovico Cristini e Fabrizio Paris; sesto posto per il trio composto da Massimiliano Chiavacci, Emanuele Zena e Marco Becattini, ottavo posto per Davide Borgna, Marco Sabbatini e Diego Salerni, tredicesima piazza per Stefano Carnesecchi, Massimo Negossi e Fabio Pisanelli. Sul piano individuale, trionfo assoluto di Libero Ruggiero tra i solitari (più la categoria master 2) che va ad aggiungersi ai piazzamenti di Alessandro Costa (sesto M1), Gabriele Faccenda (quinto M2), Cristiano Mastropietro (sesto M3), Andrea Somma (15esimo M4), Gianluca Piermattei (quarto M5), Daniele Bagnoli (13esimo M5), Claudio Pellegrini (12esimo M6), Lorenzo Borgi (15esimo M6), Renato Remoli (14esimo M7), Sandro Costa (decimo M7) e Giuseppe Girardi (ottavo M8). Bene il settore femminile tra le solitarie con il secondo posto di Caterina Ameglio tra le master donna 2, quinto posto di Antonella Casale e sesto di Elisabetta Dani tra le master donna 3. Soddisfazione anche per la coppia lui&lei con il secondo posto di fascia appannaggio di Fabio Icuchi e Daniela Fedele.

Nei podi nazionali endurance la squadra santamarinellese ha centrato quattro secondi posti con Gabriele Faccenda, Gianluca Piermattei, Caterina Ameglio e Alessandro Costa. Felice il presidente Stefano Carnesecchi: «Complimenti vivissimi ai nostri atleti per questa importante affermazione, di buon auspicio per il proseguimento della stagione. Un ringraziamento particolare va ai nostri sponsor che ci hanno consentito di raggiungere questo brillante risultato nell’endurance e siamo pronti a ripeterci nuovamente il 5 giugno prossimo a Castelmartini, in Toscana, per la Sei Ore delle Morette».