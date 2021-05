Piazzata la panchina per Regeni, la prossima dedicata alle vittime del Covid - Terzo Binario News

Nuova iniziativa del gruppo facebook Noi che Amiamo Santa Marinella

Piazzata la panchina in onore di Giulio Regeni, si pensa già alla raccolta fondi per la prossima, che sarà dedicata alle vittime del Covid.

Nella Perla, i cittadini – tramite il gruppo facebook Noi che amiamo Santa Marinella – hanno deciso di mettere insieme la cifra necessaria per una seduta che ricordasse l’universitario friulano ucciso in Egitto. Ottenuto il benestare da parte di via Cicerone, si è proceduto all’installazione in via Aurelia 336.

«Nel ringraziare l’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno contribuito abbracciando il progetto, si comunica che siete tutti diventati genitori di quest’angolo santamarinellese dedicato alla memoria di Giulio Regeni. La panchina è stata installata» hanno scritto gli amministratori.

Ma è già partita la seconda raccolta di donazioni, tanto che si sta scegliendo la seduta nuova. Tanto entusiasmo anche stavolta, sempre con il via libera del Comune e con la ricerca di punti per la raccolta fondi.