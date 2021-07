Mostra pittorica e conferenza - spettacolo “Mare...Poeti e Naviganti” di Axante a Ladispoli - Terzo Binario News

Oggi alle ore 21.30 nella Piazzetta Luigi Picchioni sul lungomare Marco Polo di Ladispoli, nei pressi del porticciolo dei pescatori, sarà realizzata la mostra pittorica e conferenza – spettacolo ”Mare…Poeti e Naviganti” tratta dallo spettacolo ideato dal regista Agostino De Angelis e organizzata dalla società Axante in collaborazione con Tracciati d’Arte, ArchéoTheatron, promossa dal Comune di Ladispoli, Assessorato alla Cultura nella persona dell’Assessore Marco Milani.

L’incontro tratterà il tema del viaggio, sulla storia del mare e del Mediterraneo sino ai giorni nostri, con esposizione dei dipinti del pittore Andrea Cerqua dalla collezione“ Dalle Acque all’Uomo”, dove l’elemento Acqua diviene veicolo di riflessioni sul cammino di un uomo che cerca la sua individualità costruendola con coraggio e sacrificio.

Il Mare, sin dai tempi antichi, è sempre stato il simbolo dell’angolo di cielo, in cui siamo nati, simbolo pieno di incertezze, ma alla fine sempre rassicurante; inteso quale simbolo di movimento e profondità, luogo da cui veniamo e con cui è naturale il confronto per coloro che sono viaggiatori e sperimentatori della vita. Ad accompagnare il viaggio la voce dell’attore Agostino De Angelis, con lettura di testi tratti da autori che hanno raccontato il mare, Baudelaire, Kavafis, Quasimodo, Eduardo De Filippo, solo per citarne alcuni, con accompagnamento musicale dal vivo di Alessandro De Paola alla Chitarra, presenta la serata Helga Pontillo. Ingresso libero nel rispetto delle Normative Anti Covid.