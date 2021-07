Fontanelle del lungomare di Ladispoli perennemente aperte: spreco senza freni - Terzo Binario News

Fontanelle rotte a Ladispoli e decine di litri d’acqua finiscono sprecati sull’asfalto. Di segnalazioni i Redazione ne arrivano tante, l’ultima delle quali giusto 20 giorni fa ma anche a febbraio era stata sollevata la stessa problematica.

“Metà delle fontanelle del lungomare sono rotte – scrive una lettrice – e di conseguenza buttano via acqua di continuo. Uno spreco assurdo. In particolare questa in foto all’angolo fra via Regina Elena le la via del Mare sputa una enorme quantità di acqua che sta riempiendo pure la strada, dove si riversa”.

