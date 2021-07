Suor Stefania Lazzara saluta il Ciofs di Ladispoli - Terzo Binario News

Dopo aver trascorso ben 7 anni a capo della scuola Ciofs FP Lazio di Ladispoli, la direttrice suor Stefania Lazzara lascia la direzione dello storico istituto di formazione professionale delle suore “Figlie di Maria Ausiliatrice”. Da settembre continuerà la sua opera a Roma nella casa salesiana di via Ginori.

In tutti questi anni ha guidato la scuola verso altissimi livelli d’eccellenza radicandola ancora di più nel tessuto sociale di Ladispoli e riuscendo a legare indissolubilmente la proposta formativa al progetto educativo salesiano.

Nel suo lavoro quotidiano ha sempre avuto in mente le parole di Don Bosco quando affermava che i giovani devono essere accolti ed amati e che “dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società”.

Suor Stefania ha prestato il suo servizio con infinita dedizione ed amore verso il prossimo, segno inequivocabile della sua profonda fede, tanto che questa partenza lascia si un grandissimo vuoto in tutta la comunità, ma anche una grande lezione per tutto il personale scolastico e per le centinaia di studenti che in questo tempo hanno frequentato con successo il centro di via Trieste.

Il Ciofs-FP di Ladispoli continuerà a formare professionalmente i giovani seguendo il suo insegnamento e la strada da lei tracciata.