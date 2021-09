Morasca e Palmarucci al Santa Marinella - Terzo Binario News

Due nuovi acquisti e ultima uscita prima dell’avvio del campionato di Promozione. Il Santa Marinella di Nicola Salipante si prepara all’esordio esterno con il Passoscuro potendo contare su due pezzi nuovi appena arrivati: si tratta di Alessio Palmarucci, classe 2001, ex Cerveteri e Monterotondo, è un esterno di difesa.

L’altro arrivo è una vecchia conoscenza dei campi di zona ovvero il centrocampista Alessio Morasca. Prima dell’interruzione da Covid ha vestito la maglia del Tolfa quando poi, nelle settimane scorse, sembrava avesse trovato l’accordo con l’Allumiere di Andrea Pacenza. Invece adesso la scelta di vestire il rossoblù.

Nel fine settimana si è disputata un’amichevole a Tarquinia, contro il sodalizio etrusco che milita in Seconda Categoria. Risultato finale di 2-2 ma con indicazioni interessanti per l’allenatore: «Nel primo tempo – riporta Salipante – siamo andati benino, chiudendo sul 2-0. La seconda metà di gara l’ho riservata a chi ha giocato di meno e i tarquiniesi hanno raggiunto il pari ma va benissimo così. Sino andati in gol Giovanni De Angelis e Davide Cedeno. È stato un test allenante che ci ha aiutato, visto che abbiamo giocato su di un campo con superficie ampia».

Per queste prime settimane di Promozione, quello del campo rappresenta un problema: «Cercavamo un campo grande su cui giocare, al fine di provare le nostre situazioni tattiche. Al momento siamo appoggiati a una società che ci ospita ma che possiede un terreno di gioco piccolino. Siccome domenica si scende in campo su un campo grande, era meglio abituarsi».

Il Santa Marinella sarà ospite di quel Passoscuro appena eliminato dal Tolfa in Coppa Italia: «Domenica li ho visti confrontarsi con l’undici di Daniele Fracassa lì nella frazione di Fiumicino. Sono una buona squadra, attrezzata, l’allenatore è Felice Murazzani ed è preparato, il lor impianto è di erba naturale e sarà pesante per noi sotto il profilo atletico. Dunque servirà una partita attenta da parte nostra perché i biancoverdi sono reattivi e agguerriti».

Salipante torna a guardare in casa propria, con qualche giocatore che giocoforza non potrà essere dell’incontro sia per problemi personali che fisici: «Alcuni assenti sono già certi come Simone Ferro e Lorenzo Scudi, con quest’ultimo che al massimo potrà essere inserito in lista gara ma è a corto di allenamento. Poi dovrò rinunciare a Luca Di Meglio e Andrea Sanfilippo, oltre a Manuel Pagliuca. Questi è ancora fuori, ha sì ricominciato a correre ma non sarà a disposizione prima di due settimane. Il guaio ai legamenti del ginocchio è sempre un infortunio fastidioso, serve dargli il tempo necessario per recuperare». La sofferenza si vede soprattutto nel reparto offensivo: «Davanti c’è Ciro Di Fiandra come punto di riferimento e accanto molto probabilmente gli metterò un giovane. Di positivo che Morasca e Palmarucci sono entrambi a disposizione fin da subito», la conclusione di Nicola Salipante.