SuperProvincia, no del Coordinamento Pd Litorale Nord • Terzo Binario News

“Continua il tentativo frettoloso e velleitario di portare a compimento l’istituzione della nuova provincia denominata “Porta d’Italia”. Lo afferma il Coordinamento dei circoli PD Litorale Nord, in riferimento alla notizia della presentazione di una proposta di legge dell’Onorevole Battilocchio.

Il Coordinamento PD Litorale Nord ha già espresso pubblicamente la propria contrarietà all’istituzione della nuova Provincia, organizzato assemblee e momenti di confronto per spiegare i motivi di tale posizione.

L’idea di creare una Provincia che metta questo territorio fuori dal circuito della Capitale stravolgendo l’attuale assetto istituzionale ha destata la preoccupazione del Partito Democratico.

L’assenza di uno studio serio ed indipendente basato su dati reali ed oggettivi in grado di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria e i vantaggi reali per la popolazione ha alimentato anche la sensazione di trovarsi di fronte ad un tentativo maldestro e improvvisato di un determinato gruppo di potere. Le modalità con cui, in maniera assolutamente verticistica è stata costruita la proposta ne è la conferma. La volontà di portare avanti questo progetto a colpi di delibere consigliari e di proposte di legge nazionali ne è la riprova.

La realtà è che dei 14 comuni del quadrante nord che avrebbero dovuto aderire all’iniziativa, oggi hanno effettivamente aderito soltanto in 6. Segno il convincimento della bontà di questo progetto è solo nelle menti di chi lo ha ideato.

Il Partito Democratico continuerà a battersi per ostacolare un progetto che porterà al peggioramento delle condizioni di vita delle cittadine e dei cittadini di questo territorio.

Non consentiremo l’isolamento dal sistema di area vasta della Città Metropolitana di Roma Capitale con cui questo territorio è da sempre legato per aspetti storici, culturali e amministrativi.

Proseguiremo questa battaglia con le forze politiche e sociali che in questi giorni hanno manifestato pubblicamente la propria contrarietà e saremo impegnati a tutti i livelli ad aumentare i momenti di confronto e informazione sul tema che la cittadinanza neanche conosce”.

Coordinamento PD Litorale – Roma Nord