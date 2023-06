Alveare da 50mila api alla Casa della Salute di Ladispoli • Terzo Binario News

Gli insetti si erano nascosti in un condizionatore, rimossi da Andrea Lunerti

Favo da 50mila api in un condizionatore della Casa della Salute di Ladispoli.

Ha detto Andrea Lunerti, accorso per la rimozione degli insetti: “Le api hanno costruito velocemente questa struttura in cera moto grande in una cavità non ermetizzata al momento della costruzione dell’impianto di condizionamento.

Per rimuoverle sulla parete perimetrale esterna si è reso necessario perforare il muro perché sono arrivate nel reparto di Radiologia, con le pareti piombate.

Ora si passa all’aspirazione e alla messa in salvo mentre i dipendenti della Casa della Salute potranno assaggiare il miele di Ladispoli” ha scherzato Lunerti.