Montalto, "per i lavori a Costa Selvaggia e le opere pubbliche si segue fedelmente l’agenda Caci"  • Terzo Binario News

“Siamo contenti che l’assessore Corniglia pubblicizzi l’avvio dei lavori a Costa Selvaggia a Pescia Romana“

Riceviamo e pubblichiamo:

Un lavoro voluto, finanziato e aggiudicato dall’amministrazione Caci a Maggio 2022, e che per vedere la luce ha visto passare 14 lunghi mesi e un fastidioso inizio di cantiere in piena estate, a ridosso di Ferragosto.

Ringraziamo l’assessore ai lavori pubblici che da grande critico verso l’accensione di mutui, operato e programmazione di opere della precedente amministrazione, oggi ne e’ diventato un grande estimatore, portando avanti fedelmente l’agenda Caci su questi progetti:

#costaselvaggia (progetto aggiudicato a maggio 2022)

#viatrecancelli (Finanziamento PNRR ottenuto a fine 2021)

#viadellespugne (progetto e mutuo dicembre 2020)

#pistaciclabilestradadellamarina e #ViaLongarina (finanziamento regionale ottenuto a settembre 2019 dal comune e lavori gestiti dalla Regione)

#viatevere (finanziamento regionale 2021)

#stradalitoranea (progetto e mutuo dicembre 2020) e tanto altro di cui vi parleremo più dettagliatamente

Pensate che nel piano annuale delle opere pubbliche 2023 su 12 opere previste, ben 11 provengono con un copia/incolla dal piano della giunta Caci, tranne via dei Cimini (di cui gli lasciamo volentieri tutto il merito, per averla fatta con fondi comunali mentre era di competenza di altri enti pubblici)

Chissà se da qui a fine mandato ci verrà proposto qualcosa che è completamente farina del loro sacco?

Basta guardare il video del Consiglio comunale dello scorso 20 luglio, in cui l’assessore rispondendo alla minoranza elencava come prioritarie per l’amministrazione Socciarelli le opere inserite a bilancio e finanziate da Caci

GRAZIE ASSESSORE, molte cose buone sono state fatte, programmate e finanziate dalla precedente amministrazione. Siamo contenti che le state portando avanti e finalmente ne abbiate preso atto”

Ass. Insieme Pescia-Montalto