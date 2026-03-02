Montalto di Castro aderisce al Consorzio Industriale del Lazio • Terzo Binario News

il Consiglio comunale di Montalto di Castro ha discusso la proposta di adesione del Comune al Consorzio Industriale del Lazio, una scelta ritenuta strategica per rafforzare le politiche di sviluppo economico, attrarre investimenti e sostenere il sistema produttivo locale.

L’adesione consentirà al Comune di entrare in una rete regionale dedicata alla programmazione industriale e all’accesso a finanziamenti pubblici, mettendo a disposizione del territorio competenze tecniche e strumenti operativi utili alla crescita delle imprese e alla valorizzazione delle aree produttive.

L’assessore alle Attività Produttive, Simona Atti, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa evidenziandone le ricadute concrete per il tessuto economico locale: «L’ingresso nel Consorzio Industriale del Lazio rappresenta un’opportunità reale per Montalto di Castro. Parliamo di uno strumento operativo che ci permetterà di accedere a progettazioni qualificate, individuare nuove linee di finanziamento e accompagnare lo sviluppo delle nostre aree produttive. Non si tratta di cedere competenze, ma di rafforzarle attraverso un supporto tecnico e amministrativo capace di rendere il nostro Comune più competitivo e attrattivo per nuovi investimenti e nuove opportunità occupazionali».

L’assessore ha inoltre evidenziato come molti Comuni del territorio abbiano già aderito, rendendo ancora più importante la partecipazione di Montalto di Castro per non restare esclusi dai principali processi di programmazione regionale.

Il sindaco Emanuela Socciarelli ha ribadito il valore strategico della scelta per il futuro del territorio: «Aderire al Consorzio significa scegliere di essere protagonisti dello sviluppo e non spettatori. In un contesto economico sempre più competitivo, fare rete con gli altri Comuni e con il sistema produttivo regionale è fondamentale per costruire opportunità concrete. Montalto di Castro ha grandi potenzialità — dalla posizione strategica alle infrastrutture energetiche, fino alla forza del comparto agricolo — e questa adesione ci consente di valorizzarle all’interno di una visione regionale strutturata e di lungo periodo».

Il Sindaco ha infine sottolineato come l’adesione non comporti alcuna perdita di autonomia amministrativa o urbanistica per il Comune, ma rappresenti invece un investimento strategico volto a rafforzare la capacità dell’ente di programmare e attrarre risorse.

L’Amministrazione comunale considera l’ingresso nel Consorzio Industriale del Lazio un passaggio fondamentale per sostenere la crescita economica locale, favorire nuovi insediamenti produttivi e creare condizioni favorevoli allo sviluppo occupazionale del territorio.