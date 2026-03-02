Alberi del mercato di Civitavecchia, il Comitato: "Ci fidiamo della Soprintendenza" • Terzo Binario News

In merito alla vicenda degli alberi di Piazza Regina Margherita, il Comitato Salviamo gli Alberi ritiene importante evidenziare ancora una volta la delicatezza della questione, che non riguarda esclusivamente profili agronomici o interventi di manutenzione del verde urbano, ma investe in modo profondo valori identitari, paesaggistici e comunitari.

La piazza non è soltanto uno spazio fisico, ma è un luogo della memoria collettiva, un punto di riferimento storico e sociale, un simbolo riconosciuto e vissuto dalla cittadinanza.

Proprio per questo la riqualificazione della piazza rappresenta un tema particolarmente sentito dalla comunità. Riqualificare non significa semplicemente intervenire sullo spazio urbano, ma farlo con attenzione, rispetto e visione, salvaguardando ciò che costituisce l’anima del luogo. Gli alberi, in questo contesto, non sono elementi accessori ma parte integrante del paesaggio urbano e della storia della piazza, contribuiscono alla qualità ambientale, al benessere dei cittadini e alla riconoscibilità dello spazio.

È in tale prospettiva che riteniamo determinante l’intervento della Soprintendenza, chiamata a svolgere un approfondimento tecnico capace di fare piena chiarezza sulla reale condizione degli alberi e sulle eventuali misure da adottare. Riponiamo in questo organo piena e convinta fiducia, poiché, quale presidio periferico del Ministero della Cultura, rappresenta una garanzia fondamentale per la tutela del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del territorio.

Il ruolo istituzionale della Soprintendenza, improntato a competenza tecnica, autonomia decisionale e rigore scientifico, costituisce per la cittadinanza un punto di riferimento autorevole e imparziale. In una fase così delicata, in cui si intrecciano esigenze di sicurezza, tutela ambientale e progettualità urbana, è essenziale che ogni scelta sia fondata su dati oggettivi, valutazioni approfondite e un equilibrio tra conservazione e innovazione.

La comunità guarda alla riqualificazione della piazza con speranza e senso di responsabilità, confidando che il percorso intrapreso possa coniugare la tutela del patrimonio esistente con una visione di futuro condivisa.

Nonostante l’inaccettabile affidamento da parte del Comune dell’approfondimento peritale all’agronomo che con la prima perizia aveva sancito l’abbattimento totale delle alberature, e nonostante la forzatura di voler effettuare le analisi strumentali esattamente quando il professionista incaricato dalla Soprintendenza era impegnato altrove, restiamo in attesa dell’esito dell’approfondimento richiesto, che sappiamo doversi svolgere in contraddittorio con il sopra citato professionista, nella convinzione che la Soprintendenza saprà assicurare una valutazione ponderata, trasparente e orientata esclusivamente all’interesse collettivo, e la riqualificazione di Piazza Regina Margherita si realizzi nel pieno rispetto della sua storia, della sua identità e del legame profondo che la unisce alla cittadinanza.

COMITATO “SALVIAMO GLI ALBERI”