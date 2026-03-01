Non c'è pace al Casaletto Rosso: ancora buche • Terzo Binario News

“Ci troviamo costretti a segnalare nuovamente la situazione di criticità su via del Casaletto Rosso.

L’11 Febbraio abbiamo avuto un incontro con l’Assessore e i Tecnici….tanto buon impegno, tante parole ma ad oggi, le immagini dimostrano che tra fatti e parole c’e un mare di buche ancora da ripristinare eppure si era detto che con il primo raggio di sole sarebbero tornati su per continuare i lavori!

Chiediamo che vengano con urgenza quanto meno riparate le buche più pericolose per pedoni, auto e scooter, e anche mezzi comunali di trasporto e nettezza urbana…

In attesa di una bella strada nuova da 40 anni”.

Noi del Casaletto Rosso