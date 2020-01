Monnezza in strada a Roma: pioggia di foto sui social - Terzo Binario News

Prenestino, Centocelle, Spinaceto, Villa Gordiani, Acilia, Don Bosco, Torrevecchia, Cinecittà Est, Primavalle. Sono alcuni dei quartieri romani dove la monnezza è stata immortalata in strada a cavallo tra il 31 dicembre e il nuovo anno. Immagini finite su Dillo a Noi Roma.

“Ne arrivano a fiumi ogni giorno” hanno riferito dalla pagina Facebook. Tante le vie dono sono stati registrati disagi e lamentele: viale Caduti per la Resistenza, largo Agosta, via dei Gelsi, via Federico Delpino, via Olevano Romano, via Anagni, via Alessandro VII, via Odoardo Giove per citarne alcune.

“Ormai siamo un punto di riferimento” hanno commentato da Dillo a Noi Roma “ormai l’unica cosa che resiste al freddo è la monnezza”.

Inviate le vostre segnalazioni a redazione@terzobinario.it