Modelle a Tarquinia, il 24 luglio la ‘Sfilata di moda al contrario’ - Terzo Binario News

Appuntamento alle 21,45 in corso Vittorio Emanuele II: le indossatrici, ferme al centro della via, saranno ammirate dal pubblico di passaggio lungo i marciapiedi

Serata fashion a Tarquinia venerdì 24 luglio alle 21,45 in corso Vittorio Emanuele con le modelle della ‘Sfilata di moda al contrario’. L’iniziativa è promossa dall’associazione ‘Viva Tarquinia’, in collaborazione con l’associazione ‘Oltrepensiero’ e patrocinata dall’Amministrazione comunale.

Corso Vittorio Emanuele II per l’occasione, diventerà una splendida passerella. Le modelle non sfileranno, perché ferme al centro della via. Saranno le persone a camminare ai loro lati, sui marciapiedi, per ammirare e, nel caso, acquistare i vestiti e gli accessori proposti dalle attività commerciali.

“Il tutto nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle disposizioni previste per limitare la diffusione del coronavirus – sottolineano le due associazioni – Le ragazze saranno al centro del corso. Le persone passeranno ai loro lati. Da una parte si salirà da piazza Cavour verso piazza Giacomo Matteotti. Dall’altra si scenderà nella direzione opposta. Questa manifestazione nasce dall’idea di promuovere i negozi del centro storico e valorizzare le bellezze del cuore di Tarquinia, nelle ore serali di questa particolare estate”.

“Rivolgiamo un invito agli appassionati di moda e a tutti i curiosi, perché partecipino all’evento. Non rimarranno delusi. In questi giorni c’è un grande lavoro da parte dei volontari, per preparare gli abiti e rifinire gli ultimi dettagli della sfilata. Che sarà al contrario, con le modelle a osservare il pubblico ‘sfilare’”, concludono gli organizzatori.