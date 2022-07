Moda sostenibile, al Campidoglio l'evento della Fashioning • Terzo Binario News

Presso la Sala Protomoteca, Piazza del Campidoglio a Roma, oggi 15 luglio prende vita il nuovo evento dell’Agenzia di comunicazione di moda “Fashioning”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Roma, vuole presentare la situazione in essere della moda italiana, gli sviluppi della moda sostenibile e la necessità di una transizione di brand e aziende, con focus sulla moda sostenibile nella capitale e cenni relativi alle istanze urgenti della moda italiana nella Capitale.

Saranno presenti esponenti politici e delle istituzioni, professionisti e designer del settore moda e sostenibile, nonché esponenti degli Istituti di Moda romani.

L’evento vedrà la presenza di illustri professionisti che verranno coinvolti nel talk condotto dalla giornalista Francesca Baldini.

Insieme agli ospiti del talk, professionisti italiani e romani, tra cui Antonio Rancati

Coordinatore di Cetri-Tires, analizzeremo la situazione attuale della moda sostenibile in Italia e a Roma, cercando di comprendere come le piccole realtà, gli artigiani e i brand locali possano essere rivalutati e promossi anche attraverso la transizione verso una moda più sostenibile.

Il primo passo è sicuramente la consapevolezza. Occorre comprendere e approfondire come produttori e consumatori le problematiche attuali della moda in Italia, del suo impatto sull’uomo e sull’ambiente, comprendendo che spesso sono le piccole e semplici azioni a migliorare il nostro impatto.

A seguire una sfilata di moda per esaltare la creatività e l’innovazione dei brand italiani che attraverso produzioni limitate, lavorazioni su richieste, tecniche innovative… realizzano un prodotto di alta qualità estetica e produttiva, che rispetta i dettami della moda sostenibile.Fashioning presenterà il suo manifesto sulla moda sostenibile, ricordando il grande impegno di questa nuova giunta per dar lustro al Brand “Roma Capitale” nel mondo.

Fashioning ha accolto questa sfida e organizzato questo evento, format unico e originale, raccogliendo e supportando i piccoli brand e l’immenso patrimonio degli stilisti romani e italiani in Italia e nel mondo.

Avremo modo di presentare le nostre attività legate alla sostenibilità e il nostro primo libro “Un’ora con il sarto”, un volume che racconta l’arte sartoriale italiana e valorizza il lavoro di sarti famosi italiani.

Questo primo evento rappresenta l’inizio della seconda fase dell’Agenzia in cui Fashioning intende raccontare patrimonio e know how relativo ai tanti brand e designer che collaborano attivamente all’interno della community.

L’intento è dare un contributo e approfondire temi legati alla impellente necessità di una transizione verso la sostenibilità come produttori e anche come consumatori.

