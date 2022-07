Civetta ferita salvata da Roma Capitale • Terzo Binario News

Era ferita e rannicchiata in un angolino a bordo strada su via della Moschea, la civetta che questa mattina è stata trovata e soccorsa da una pattuglia della Polizia Locale del II Gruppo Parioli.

Avvistato mentre si trascinava a fatica senza riuscire a volare, gli agenti sono subito intervenuti fornendo l’aiuto necessario al volatile in modo da metterlo metterlo al riparo e allertando immediatamente il Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU che, giunto sul posto, ha riscontrato una frattura del femore della zampa sinistra. La civetta ora è stata affidata alle cure del personale veterinario.

Pubblicato venerdì, 15 Luglio 2022 @ 09:30:00