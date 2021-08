Minnucci plaude all'iniziativa per gli afgani della Asl Roma 4 - Terzo Binario News

“Sono fiero del lavoro svolto oggi, su iniziativa della Regione Lazio e della ASL Roma 4 presso la Fraterna Domus di Sacrofano da parte del personale dell’azienda sanitaria in collaborazione con l’equipe internazionale del progetto #icare e il Dott. Santone.

Si stanno svolgendo le visite di circa centotrenta rifugiati afghani arrivati nel nostro paese” dichiara in una nota il consigliere regionale Democratico Emiliano Minnucci.

“L’equipe sta svolgendo un lavoro splendido che va non soltanto applaudito ma potenziato e rilanciato: non bisogna fare in modo che la tragedia che il popolo afghano sta vivendo possa passare in sordina, abbiamo tutti il dovere di fare la nostra parte in una grande rete di solidarietà internazionale. La Regione Lazio c’è”.