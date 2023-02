Minghella a Fiorucci sulle mangiaplastica di Santa Marinella: "Sanremo lo ha svegliato" • Terzo Binario News

“Finito Sanremo, è iniziato il carosello di paese. Fiorucci primo cantante in gara con la macchina mangia plastica.

Leggo la denuncia di Francesco Fiorucci che, dal 2019, si è accorto oggi che c’è una macchina mangia – plastica in piazza Civitavecchia che da qualche tempo non è più funzionante, ed ha anche ragione, a dire il vero ma quello che mi fa un po’ sorridere è il modo di raccontarla la storia.

Le macchine che abbiamo acquistato, nel 2019, erano due, una per Santa Marinella e una per Santa Severa e l’iniziativa, curata da me e dall’allora Vice Sindaco Andrea Bianchi, rientrava in un progetto interamente finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” attraverso il quale, a fronte di 50 mila euro di contributo concesso, abbiamo acquistato le macchine, le borracce che abbiamo consegnato a tutti gli alunni delle nostre scuole, abbiamo lanciato un concorso raccogli punti e i cittadini hanno goduto anche di sconti presso i supermercati attraverso dei coupon che il Comune rilasciava ad ogni tot di bottiglie riciclate e, sottolineo, queste erano le spese ammissibili dal bando.

Il riscontro è stato positivo, considerato che siamo stati uno dei pochi comuni del Lazio ad attuare le linee guida sul Plastic free e lo sconforto è stato altrettanto sentito nel vedere che ogni settimana la macchina veniva vandalizzata e resa inutilizzabile, di continuo, come a far un dispetto chissà poi a chi.

Detto questo, ritorno sull’argomento Sanremo che mi piace di più e faccio i complimenti al Consigliere Fiorucci, primo cantante in gara di questa kermesse che durerà fino alle prossime competizioni comunali, mi sarebbe piaciuto “assai” ascoltare qualche bel brano anche in consiglio comunale, qualche proposta meritevole oppure anche qualche protesta considerevole, invece sono mesi che in consiglio comunale non si sente la sua opinione su nulla e non dovrebbe essere questo il ruolo di un consigliere di opposizione, nemmeno ha portato una proposta del suo gruppo di amici, come li chiama lui.

E allora, Fiorucci, “sono solo canzonette” e cantiamo come meglio ci riesce.

L’ assessore alle attività produttive Emanuele Minghella