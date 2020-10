Non riuscivano più a scendere da un albero

Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti ad Anguillara Sabazia in via delle Pantane presso il rifugio dell’associazione ASPA per recupero felini.

Due gattini erano saliti su un albero a circa cinque metri di altezza ma, in preda allo spavento non riuscivano più a scendere.

I VVF recuperati i mici li hanno affidati ai volontari della struttura.