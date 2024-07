Metro B1 ferma: bus sostitutivi tra le fermate Ionio e Piazza Bologna • Terzo Binario News

La linea B della metro, nel tratto fra Rebibbia e Laurentina è tornata regolarmente in servizio dopo che l’azionamento indebito di un pulsante d’emergenza ha generato un malfunzionamento sui circuiti di linea.

I tecnici Atac hanno lavorato tutta la notte per stabilizzare l’erogazione dell’alimentazione elettrica sull’intera linea, che però ancora permane sul tratto fra Bologna e Ionio. Per questa ragione la linea B1 viene momentaneamente svolta con bus. ATAC si scusa per il disagio.

Fermate bus sostitutivi:



Bologna: viale XXI Aprile

Sant’Agnese: corso Trieste

Libia: viale Libia

Conca d’Oro: piazza Conca d’oro

Ionio viale Ionio/Piazzale Ionio