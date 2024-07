Inseguimento da film a Ostia: la fuga dal controllo della Polizia • Terzo Binario News

A casa di un 20enne di origine romena oltre un chilo di hashish nascosto nel terrazzo della camera da letto

Nei giorni scorsi, i poliziotti del X Distretto Lido di Roma, mentre transitavano nella zona di Ostia Ponente, hanno notato un’autovettura con a bordo due ragazzi, di cui uno già noto alle Forze dell’Ordine. Dopo un attento pedinamento, gli agenti hanno deciso di affiancare l’auto per procedere ad un controllo. I due ragazzi, alla vista della polizia, hanno accelerato repentinamente per eludere il controllo, dando vita ad un rocambolesco inseguimento. Durante la corsa, il giovane conducente dell’autovettura è stato costretto ad accostarsi e fermarsi, continuando però la fuga a piedi sul lungomare. Gli investigatori sono riusciti a bloccare i due e hanno proceduto all’identificazione e successiva perquisizione personale e dell’abitacolo. Il 20enne, di origine romena, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish, nascosti sotto il sedile anteriore. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dove hanno scovato 13 panetti della stessa sostanza, per un totale complessivo di 1,3 chili, occultati in una busta di plastica sul terrazzo della stanza da letto: il giovane è stato arrestato.

Sempre i Poliziotti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato una 46enne italiana: a seguito di un’accurata indagine, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione di Ostia Lido e, durante l’attività di appostamento, hanno visto uscire una donna che saliva poi a bordo di un’auto e si allontanava verso il mare. Gli investigatori hanno seguito la donna e hanno notato alcune persone avvicinarsi all’autovettura della 46enne; a questo punto sono intervenuti controllando i presenti. La donna, visibilmente agitata, è stata trovata in possesso di alcuni grammi di hashish. La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti circa 126 grammi della stessa sostanza e materiale utile per il confezionamento delle dosi.