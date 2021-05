Metro B, traffico a singhiozzo e assembramenti, De Francesco: "Speriamo che tutto questo finirà con le elezioni" - Terzo Binario News

“In Atac pensano solamente all’ennesima macrostruttura vedi l’ultima la posizione del direttore operativo. Ecco fatta l’ennesima figura meschina. Chiediamo scusa noi come organizzazione sindacale a tutti i romani, sperando che presto tutto questo finirà con le elezioni. Questa la riflessione di Claudio De Francesco, segretario di Roma e Lazio del sindacato Faisa Sicel.

Da quasi 24 ore il servizio sulla linea B della metropolitana è out nelle tratte Basilica San Paolo-Monti Tiburtini e Basilica San Paolo-Jonio. Venerdì 30 aprile, come documentato dalle foto messe a disposizione dallo stesso De Francesco, ci sono stati disagi per i viaggiatori, con assembramenti alle fermate dei bus.