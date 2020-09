Metro A: tra Repubblica e Barberini la pubblicità diventa “In-Tunnel” - Terzo Binario News

Da oggi, tutti i passeggeri che prenderanno la Metro A nella tratta tra Repubblica e Barberini potranno godere di un nuovo media di comunicazione digitale che consente la visualizzazione di contenuti animati trasmessi all’interno dei tunnel.

In-Tunnel Advertising. L’ In-Tunnel Advertising è un media innovativo che intrattiene e coinvolge passeggeri e pendolari. Brevettato dall’azienda canadese adtrackmedia e realizzato per la prima volta in Italia nella metropolitana di Roma da Tunnel Motion, che ha l’esclusiva per il mercato italiano, questo nuovo canale digitale consiste nell’installazione di un sistema sequenziale di LED che permette di visualizzare video incorniciati dai finestrini del treno. Questa soluzione viene percepita come un unico schermo di oltre 140 metri di larghezza e crea l’illusione di vedere, durante l’attraversamento del tunnel, un’immagine in movimento.

Gli altri esempi nel mondo. Questo sistema di pubblicità In tunnel è attualmente presente solo in alcune metro nel mondo come Hong Kong, Seoul, San Paolo, Singapore e Mexico City. In Europa è ad oggi presente a Madrid, Barcellona e Zurigo Quella di Roma sarà quindi la prima metropolitana italiana e una delle prime europee ad adottare questo media innovativo .

Il primo video e gli sviluppi nella metro di Roma. Da oggi e per i prossimi giorni i passeggeri che viaggeranno in Metro A, nella tratta tra Repubblica e Barberini, potranno godere le bellezze di Roma attraverso i video In tunnel che, per l’occasione, sono stati curati da Roma Capitale. Infatti Tunnel Motion ha voluto celebrare l’arrivo a Roma dedicando una settimana di palinsesto alla grande bellezza della Capitale. Dal 5 ottobre partirà invece la normale programmazione pubblicitaria. Dopo questa prima fase di sperimentazione, sono previste altre due installazioni, che saranno realizzate entro il 2021 e i cui posizionamenti sono oggi già in fase di studio.

Dichiarazione dell’AU di Atac Giovanni Mottura.



L’arrivo di queste tecnologia a Roma significa molto per la nostra azienda. Non è soltanto un motivo d’orgoglio, visto che siamo la prima azienda in Italia ad adottarla e tra i primi in Europa. E’ soprattutto un motivo di ottimismo per il nostro futuro, perché indica con chiarezza una tendenza che stiamo osservando da diverso tempo: Roma è attrattiva per il mercato pubblicitario e anche noi come Atac ne stiamo traendo benefici. Anche se il mondo intero sta vivendo un momento difficile – la crisi economica è evidente in ogni settore – abbiamo una concreta prospettiva che i nostri introiti pubblicitari abbiano una crescita importante rispetto agli anni precedenti. Un risultato a cui sicuramente ha contribuito la circostanza che siamo un’azienda che sta investendo e si sta rinnovando. Atac è ripartita. E i risultati si iniziano a vedere.

Dichiarazione di Luca Cariotti presidente di Tunnel Motion.



È una grande soddisfazione per Tunnel Motion lanciare in Italia questo innovativo media digitale e sono particolarmente orgoglioso che grazie alla partnership con Atac la prima installazione sia nella Capitale. I tunnel delle metropolitane rappresentano una grande opportunità di investimento e sono uno dei pochi spazi non ancora sviluppati del mondo Out-of-Home. Abbiamo un piano di sviluppo che punta alla diffusione di questo nuovo media all’interno del Paese.