Ha minacciato di far saltare il palazzo. Questo quanto accaduto lunedì 28 settembre in via Annio Felice, a Tor Marancia. Protagonista un 41enne, ai domiciliari, che si è barricato in casa Si è barricato e che ha avvertito le forze dell’ordine di avere con sé un ordigno.

Sul posto i carabinieri e i Vigili del fuoco. Lo stabile è stato momentaneamente evacuato mentre l’uomo è stato poi trasportato via dal personale del 118.