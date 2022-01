Mercoledì pomeriggio a Tolfa sospesa l'erogazione idrica per lavori dell'Acea - Terzo Binario News

Pomeriggio senza acqua a Tolfa mercoledì. Tutto il paese infatti è stato tappezzato di avvisi che specificano che la sospensione da parte di Acea Ato 2 sarà dalle 13 alle 20 del 19 gennaio (salvo imprevisti), questo per permettere una serie di lavori che, è assicurato, serviranno a realizzare infrastrutture che miglioreranno il servizio.

L’Acea specifica che tutta la zona comunale sarà interessata alla sospensione idrica, ad eccezione dell’area di Santa Severa Nord.

Per limitare i disagi verranno posizionate due autobotti per tutta la durata del fermo idrico, parcheggiate in via della Lizzera, area parcheggio fronte civico 2, e in via Annibal Caro, incrocio con via Poggio delle Piane, in zona Cappuccini. Per eventuali segnalazioni si può contattare il numero verde 800130335.