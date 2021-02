Mense a Civitavecchia, Tedesco: "Parlerò con chi si lamenta del servizio" - Terzo Binario News

Il Sindaco Ernesto Tedesco ha fissato un calendario di appuntamenti per la verifica della qualità del servizio di refezione scolastica, dopo verifiche e ricognizioni già avvenute la settimana passata, quando da parte dei dirigenti scolastici non arrivò alcuna segnalazione in merito.

In merito, a breve il Sindaco avrà un incontro con alcuni cittadini che hanno lamentato carenze del servizio. Si registra tuttavia che soltanto due sono le segnalazioni arrivate all’Assessorato attraverso i canali ufficiali, gli unici che consentono al Comune di attivarsi ed entrare nello specifico, entrambe successive al primo febbraio: gli uffici hanno avviato immediatamente le procedure di riscontro, in un caso arrivando a contestazioni nei confronti dell’affidataria, mentre nell’altro si è in attesa della conferma da parte della dirigente scolastica interessata.

Nel frattempo, nell’ambito delle iniziative che il Comune assume abitualmente, sono stati intensificati i controlli (anche a sorpresa) e i sopralluoghi presso i refettori e nelle mense sulla qualità dei pasti erogati. Un nuovo incontro con il Comitato Mensa, unico organo consultivo ufficiale di controllo e proposta per il servizio di refezione scolastica, avverrà nei prossimi giorni.