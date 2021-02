Coronavirus, FdI: "Regione dichiari zona rossa il campo rom di Castel Romano" - Terzo Binario News

“Il focolaio Covid che si è sviluppato all’interno del campo rom di Castel Romano è frutto dell’irresponsabile atteggiamento dell’amministrazione comunale. Se è vero, infatti, che già lo scorso 3 febbraio, come testimoniato da alcune foto, operatori della Asl erano arrivati in massa nell’accampamento sulla Pontina per effettuare dei tamponi ai residenti, è probabile che Roma Capitale fosse stata informata della situazione e non ha fatto nulla per far si che degenerasse”. È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo e il responsabile regionale del dipartimento sicurezza di FdI, Federico Rocca.

“Anzi hanno esposto tutti i cittadini a un forte rischio di contagio. Ci aspettiamo ora che alla luce dei fatti e per salvaguardare la salute dei residenti nel campo e di tutti quelli che abitano intorno, la Regione Lazio metta in isolamento il campo e la dichiari zona rossa. Un provvedimento utile e non rimandabile”.