Melara lascia il Santa Marinella: "L'ha deciso mister Fracassa" • Terzo Binario News

L’allenatore non replica all’ormai ex capitano, oggi alle 17,30 amichevole al Fronti con il Civitavecchia

Derby precampionato ad altissimo grado di interesse caratterizzato da un fulmine a ciel sereno sulla sponda santamarinellese del Marangone. Infatti capitan Fabrizio Melara lascia il Santa Marinella.

È lui stesso a rendere noto il suo addio attraverso pochissime parole: «Dopo cinque allenamenti e qualche confronto di campo con Daniele Fracassa, l’allenatore deciso che non posso far più parte della squadra Quindi da qualche giorno non sono più un tesserato del Santa Marinella».

Sic et simpliciter, senza ulteriori commenti a corredo. Una partenza che cambia profondamente gli equilibri della squadra rossoblù, sia sotto l’aspetto tattico che nello spogliatoio. Tuttavia da parte del mister non arriva nessuna replica.

Allo stadio Ivano Fronti però si scende in campo. Da una parte i padroni di casa, che non hanno nascosto ambizioni di primi posti in Promozione – che quest’anno contemplano anche i play-off per il salto di categoria – e dall’altra il Civitavecchia di Massimo Castagnari che vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. Squadre in campo dalle 17.30.

I rossoblù vengono dalla sfida vinta sempre in via delle Colonie contro il Fiumicino per 2-1. Sul fronte nerazzurro, questa partita dà seguito alla trasferta di Tolfa nella quale per alcuni tratti si è visto un undici bravo nel tenere palla e costruire anche se alcuni aspetti non sono piaciuti all’allenatore, come l’equilibrio un po’ traballante. «Al netto delle palle gol create – ha spiegato il tecnico nerazzurro – dobbiamo evitare di farci trovare sopra la linea della palla, sarebbe pericoloso». Tuttavia, i civitavecchiesi hanno offerto una buona prestazione in attacco e da quella si ripartirà.

Per la formazione di Daniele Fracassa, detto di Melara, la questione è un po’ diversa. Quella odierna è appena la seconda uscita e sempre contro un avversario di categoria superiore. Tuttavia le richieste che l’allenatore avanza ai suoi sono piuttosto precise: «Siamo nella fase di preparazione – dice il mister – per un test di prova della squadra. È un’occasione costruttiva per entrambi ma senza pressioni. I giocatori devono aumentare il minutaggio nelle gambe e al contempo va fatta girare la rosa. Lo scopo non è affatto ottenere il risultato, sarà un allenamento ad alta intensità funzionale alla stagione in arrivo e dal quale trarre indicazioni. Mi aspetto più gamba e brillantezza rispetto al Fiumicino, siamo alla terza settimana di lavoro con 60’ di gioco potenziale. Servirà reggere un ritmo alto». Sotto il profilo tattico «devo decidere se andare di 4-2-3-1, con qualcuno più affaticato e acciaccato di altri compagni. La formazione comunque la farò solo sabato mattina. Sappiamo di non partire dominanti ma c’è voglia di fare bella figura. Il Civitavecchia rappresenta l’alto livello del girone A di Eccellenza e starà a noi gestire le fasi lunghe di non possesso», la conclusione di mister Fracassa.