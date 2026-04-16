Il 25 Aprile 2026 a Civitavecchia, il programma • Terzo Binario News

Sabato 25 aprile la Città di Civitavecchia celebrerà l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia istituzionale articolata in diversi momenti commemorativi, pensati per rendere omaggio ai valori fondanti della Repubblica e alla memoria di quanti contribuirono alla riconquista della libertà e della democrazia, sconfiggendo la barbaria della dittatura fascista.

La giornata commemorativa prenderà il via alle ore 9.45 presso il Parco della Resistenza, con lo svelamento della targa dedicata ai partigiani civitavecchiesi.

Alle ore 10.30, nello stesso luogo, si terrà la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato agli ex internati.

A seguire, il programma proseguirà con ulteriori momenti di raccoglimento e omaggio: la deposizione di una corona alla targa in memoria dei Martiri delle Fosse Ardeatine lungo la Strada Mediana, nei pressi della rotonda di viale Giacomo Matteotti; la commemorazione presso la Casa di Reclusione di via Tarquinia, con la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai perseguitati politici antifascisti; e l’omaggio floreale alla lapide in ricordo dello stesso Matteotti in viale Garibaldi. La cerimonia si concluderà alle ore 11.30 in Piazzale degli Eroi con gli onori militari e la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti.

Le corone saranno deposte dal sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, insieme al Comandante del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito, Francesco Olla, a sottolineare il valore unitario e istituzionale della commemorazione.

L’Amministrazione comunale invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alla cerimonia, nel rispetto del valore solenne della ricorrenza, come segno di memoria condivisa e di rinnovato impegno verso i principi sanciti dalla Costituzione.