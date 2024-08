Anziana rapinata e investita fuori dal discount a Civitavecchia • Terzo Binario News

La Polizia è a caccia di una vettura gialla con a bordo due uomini e una donna

Una donna appena uscita dal discount è stata prima rapinata e poi investita.

A Civitavecchia è caccia alla vettura gialla che ha colpito la 74enne nel parcheggio dell’Eurospin di viale Nenni a Civitavecchia la mattina di mercoledì.

Dapprima l’aggressione consumata dai due uomini con la vittima finita a terra e successivamente investita.

Qualcuno ha chiamato il 112 ed è intervenuta una pattuglia della Polizia e in viale della Vittoria sono al lavoro per ricostruire l’accaduto ma soprattutto per dare un nome e un volto ai tre aggressori.

Perché da quanto sembra c’è anche una donna nella banda, con i tre poi scappati a bordo di una vettura gialla.

Si stanno ascoltando i testimoni, oltre a valutare la presenza di telecamere in zona.

Considerando il colore della carrozzeria, la fuga difficilmente può essere passata inosservata.

La donna però è uscita malconcia dalla disavventura. Infatti è stata portata al San Paolo dove è rimasta ricoverata per la frattura del bacino.