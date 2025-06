Maxi incendio a fra Anguillara e Cesano, salvati due anziani disabili • Terzo Binario News

Dalle 12 circa, in via della Stazione di Cesano e via Anguillarese, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio.

Le fiamme sono arrivate ad Anguillara Sabazia, in località “i due Laghi”, estendendosi fino a 10/15 ettari. Nell’area è presente anche l’abitazione occupata da due anziani disabili, portati in salvo grazie al rapido intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bracciano, in coordinamento con la Centrale Operativa.

i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con due squadre e due autobotti presso il Comune di Anguillara Sabazia in Via della Marmotta, per un vasto incendio di sterpaglie e colture che minaccia abitazioni civili.

Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).

Sul posto anche personale del 118, della Protezione Civile.

Le fiamme si sono propagate all’interno del Centro Ricerche ENEA Casaccia.