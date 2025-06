Malamovida al Pigneto: scoperti alcol ai minori e blatte fra i tavoli • Terzo Binario News

Dalla metropolitana alle fermate dei bus, fino al cuore del Pigneto, agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente alla Polizia Locale hanno vigilato le zone della movida del Pigneto, percorrendo in parallelo la “serata tipo” degli avventori.

Sostanze stupefacenti occultate all’esterno della stazione metro, posti di controllo per tracciare habitué della vita notturna con 160 identificati e numerosi veicoli sottoposti a verifiche è il bilancio dell’operazione condotta nel corso della serata di ieri e pianificata dalla Questura.

Guidati dal fiuto delle unità cinofile antidroga, gli agenti hanno calcato i sampietrini delle strade che conducono al cuore del Pigneto, partendo dai punti di approdo per chi arriva in zona dalle altre aree della città, procedendo alla identificazione dei passanti, fino a raggiungere i siti dove insistono i locali dediti alla vendita di cibi e bevande.

Nel dettaglio pressi della stazione della Metropolitana Pigneto, pronte alla vendita, sono state trovate diverse dosi di hashish, con ogni probabilità lasciate sul posto dai pusher di zona, in attesa dell’arrivo dei clienti serali.

Sotto i riflettori puntati sugli esercizi di vicinato, poi, è finito un locale in via Ascoli Piceno, per il cui titolare è scattata immediatamente la sanzione amministrativa.

Durante il servizio, infatti, gli agenti hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori, in violazione delle leggi vigenti.

Gravi carenze igienico-sanitarie sono state poi riscontrate in un bar, per il quale è scattata la chiusura immediata da parte della ASL, a fronte del ritrovamento di insetti infestanti dietro al bancone, dove venivano serviti gli “shot” low-cost.

Quattro, invece, sono i Daspo urbani emessi sul momento nei confronti di altrettanti avventori, anche sanzionati amministrativamente per consumo di alcolici e bivacco in strada.

L’azione corale messa in campo proseguirà, anche sulla scia delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nelle prossime settimane, in attuazione di una strategia operativa che vedrà una sempre maggiore intensificazione in vista della progressione della stagione estiva e della amplificazione del fenomeno della movida, in tutte le sue declinazioni.