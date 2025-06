Ladri d'auto beccati dai Carabinieri al Colosseo • Terzo Binario News

Arrestati due italiani di 54 anni e 44 anni

Ieri pomeriggio, a poca distanza dal Colosseo, in via Claudia, due persone sono state notate dopo aver forzato la portiera di un’autovettura in sosta e rovistavano l’abitacolo del veicolo.

In quel momento, una pattuglia in transito dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, impegnata proprio in un servizio di controllo per prevenire questo tipo di reati, ha notato la scena, si è fermata e ha bloccato in flagranza due persone, entrambe italiane, di 54 anni e 44 anni, trovati in possesso di vari arnesi atti allo scasso.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a loro carico, i Carabinieri li hanno arrestati e accompagnati in caserma per il successivo rito direttissimo.

Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.