"Ti colpisco col piccone": marocchino fermato dai Carabinieri a Torrevecchia • Terzo Binario News

Momenti di forte tensione in via di Torrevecchia, all’interno della sede dell’ex clinica “Valle Fiorita”.

Alle ore 22:40 circa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti d’urgenza bloccando e arrestando un 38enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, aveva seminato il panico nella struttura, impugnando una bottiglia di vetro e un piccone, e minacciano un addetto alla vigilanza, 35enne romano, e un secondo uomo.

All’arrivo dei Carabinieri, allertati tramite 112, l’aggressore ha opposto una forte resistenza e per bloccarlo e metterlo in sicurezza, i militari hanno dovuto estrarre il dispositivo Taser in dotazione. La sola vista dell’arma a impulsi elettrici ha convinto l’uomo a desistere dall’azione violenta.

Il 38enne è stato inizialmente trasportato all’ospedale “S. Eugenio”, dove ha tuttavia rifiutato le cure mediche.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida e del contestuale rito direttissimo.

Si precisa, infine, che, considerato lo stato del procedimento nelle fasi delle indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino a un eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.