Max Giusti chiude l'estate di Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione di Ladispoli è lieta di poter finalmente annunciare l’artista della festa di fine estate del 31 agosto: il vulcanico Max Giusti, accompagnato dalla sua band ufficiale, regalerà ai spettatori una serata indimenticabile con lo #spettacolo che ha registrato sold out in tutte le tappe del tour in Italia.

Con la sua inconfondibile ironia e un repertorio ricco di personaggi amati dal pubblico, Max Giusti offrirà un’esibizione coinvolgente: cabaret, musica, spettacolo e tante risate, una serata per grandi e piccoli.

L’evento chiude in bellezza la stagione estiva, che tuttavia continuerà anche la settimana successiva confermando l’impegno del Sindaco Grando e della sua squadra nella promozione di momenti di intrattenimento, cultura e aggregazione.

Domenica 31 agosto, piazza Rossellini ore 22:00, l’ingresso è libero e gratuito.